Kalla: Har gjort store forandringer

Onsdag ga veteranen beskjed om at hun går løs på en ny sesong i langrennssporet. Det var ingen selvfølge. Etter en svært tung sesong der lite føltes bra ut før helt mot tampen, var det like før hun hadde bestemt seg for å legge opp.

– Vi har gjort forandringer på flere områder med tanke på å bedre løpsøkonomien, sier 32-åringen.

Til tross for at svenskene har fått fram den ene kvinneløperen etter den andre de siste årene, er Charlotte Kalla fortsatt det aller største navnet.

Sist sesong ville det seg ikke. Allerede tidlig i sesongen forsto hun at hun kunne ha gjort ting annerledes, men for å få det til å løsne, måtte hun tvinge seg selv til å leve i nuet.

Triks

Trikset med å holde tankene for seg selv fungerte ikke.

– Jeg hadde siktet høyere enn jeg plasserte meg. Det var frustrerende at jeg ikke fant flyten. Mine største mål var Tour de Ski og Ski Tour 2020, og der gikk det slett ikke som jeg hadde håpet, sier Kalla.

Kun tre ganger kom Kalla inn blant de ti beste i verdenscupen sist sesong. Den avsluttende tremila i Holmenkollen ble hennes beste løp. Der endte hun på 4.-plass.

– Du går hele tiden og håper at det skal løsne, men så var det bare å pakke bagen og tenke at «neste gang, da blir det kanskje bedre». Det var vanskelig å beholde troen på at det ville bli bedre.

Biter

I dag er situasjonen en annen. Nå har hun plukket opp bitene hun begynte å tenke på allerede sist sesong. Hun spiller ball med trenerne Magnus Ingesson og Stefan Thomson og er nysgjerrig på hva forandringene kan føre til.

Kalla har håp om at løpssettet hennes skal bli mer økonomisk.

– Det er vanskelig å vite om disse intervalløktene vil gjøre susen. Kvalitets- og styrkeøkter skal forhåpentlig bidra til framgang. Jeg holder tomlene opp og håper at kroppen skal være mer lettstyrt. Jeg har vært vant med at kroppen har fungert som en klokke, men slik var det ikke sist sesong.