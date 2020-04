Statsminister Löfven refser svensk fotball – kaller lederne uansvarlige

– Jeg synes at det er uansvarlig og unødvendig, sier Löfven til Aftonbladet.

Han er opprørt over beslutningene som er tatt.

– Jeg elsker fotball og vil se fotball så ofte jeg kan, men nå er ikke tiden inne til seniorkamper, sier statsministeren.

Löfven mener det er greit at barn og unge trener og spiller kamper i coronatiden, men han mener det er forbundet med for mye risiko for seniorfotballen.

I Stockholm-området starter spill i lavere divisjoner opp fredag 17. april.

– Alle som har spilt fotball vet at det tar mindre enn ett minutt før den første nærkampen. Da risikerer man smitte, men også skader som gjør at spillerne i verste fall kan ta opp plass i helsevesenet som noen andre hadde trengt, sier Löfven.

– Jeg mener det er feil å starte opp med seniorfotball i en slik stund.

I Stockholms fotballkrets sier de at de har vært i kontakt med eksperter innen de tok avgjørelsen om å starte opp med seriespill.