Norway Cup-generalen lever i håpet – forstår at folk er skeptiske

En ting er helt sikkert om Norway Cup. Dersom turneringen arrangeres i 2020, blir det en helt annen utgave enn normalt. I beste fall vil turneringen kun bestå av norske lag som følge av virussituasjonen verden står i.

Norway Cup-general Pål Trælvik trekker fram ordet «håp» på spørsmål fra NTB om årets turnering.

Håpet ligger i at skoler og barnehager så smått er i ferd med å åpne. Barnehagene først 20. april, før de fire første skoletrinnene starter én uke senere. Går alt bra, så er kanskje de resterende elevene tilbake før sommerferien.

– Og da kan det hende at et arrangement som vårt, gitt at det bare er norske lag … At de ser at dette er eneste mulighet for en større turnering i år, sier Trælvik som klamrer seg fast til håpet.

– Noen er alltid litt redde

– Dersom det blir turnering i år. Hvor enkelt tror du det er for foreldre på steder med lite smitte å sende barna sine til Oslo?

– Nei, det blir helt sikkert ikke enkelt, sier Trælvik.

Før han ble Norway Cup-general jobbet han som rådmann i Brønnøysund. Av erfaring derfra vet han at det for noen kan være vanskelig å sende barna til hovedstaden.

– Det er noen som alltid er litt redde for byen. Men får man orden på smittesituasjonen, og det kan det hende man får, så vil det ikke være noe mer utrygt i Oslo, sier Trælvik.

Han trekker fram svineinfluensaen i 2016.

– Da var det også noen foreldre som var skeptiske til å sende barna, men vi hadde 1750 lag som spilte her. Da var det en rekke tiltak for å begrense smitte.

En rekke tiltak står også klare til å iverksettes dersom det skal sparkes ball på Ekebergsletta i år.

Et lite lys

Myndighetene har satt forbud mot idrettsarrangementer fram til 15. juni. Hva som skjer etter denne datoen vil regjeringen trolig meddele i starten av mai. Enn så lenge er håpet at turneringen kan arrangeres.

– Jeg er veldig, veldig spent. Jeg har snakket med mange lagledere som har gitt uttrykk for at det er fint at vi holder et lite lys i den lange svarte tunnelen som idretten står i nå, sier Trælvik.

I midten av juni er «deadline» for når arrangøren må bestemme seg for enten å avlyse eller avvikle. Det har blant annet med bestillinger av alt som må på plass for å få arrangementet opp og gå.

I Danmark er allerede avgjørelsen om å avlyse Dana Cup i Hjørring (20.- 25. juli) tatt, mens det fortsatt ikke er tatt noen avgjørelse om Gothia Cup i Sverige (12.-18. juli).

Taper mange millioner

Norway Cup og arrangørklubben Bækkelaget taper mange millioner kroner ved en avlysning. Alene vil turneringen tape ti millioner kroner, mens arrangørklubb Bækkelagets SK taper ytterligere 5,5-6 millioner.

Det har Trælvik uttalt i et tidligere NTB-intervju. Brorparten av utgiftene er det ikke mulig å unngå uansett, som blant annet lønn til ansatte.

Men før norske myndigheter kommer med en oppdatering håper Trælvik i det lengste at titusener av barn og unge kan samles til turnering på Ekeberg fra 26. juli til 1. august.