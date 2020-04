Fransk avis: Tour de France starter 29. august

Den franske avisen hevder at den sitter på eksklusiv informasjon om at Tour-starten går i Nice 29. august, og at det blir målgang opp Champs-Élysées i Paris 20. september.

De nye datoene vil gi rytterne mulighet til å lade opp til Touren med andre ritt, ifølge avisen.

Verdens største sykkelritt skulle etter den opprinnelige planen blitt syklet fra 27. juni til 19. juli, men under president Emmanuel Macrons tale til det franske folket mandag kveld ble det klart at Touren må utsettes. Han sa at større arrangementer med publikum ikke kan avholdes før tidligst i midten av juli.

Tidligere tirsdag bekreftet også Tour-arrangøren ASO overfor nyhetsbyrået DPA at det jobbes med å finne nye datoer.

Uaktuelt uten publikum

Franske myndigheter og representanter for arrangøren har i lengre tid holdt samtaler om utsiktene for å kunne gjennomføre 2020-utgaven av verdens mest prestisjetunge sykkelritt som planlagt.

Et tenkt scenario har vært å gjennomføre rittet uten tilskuere, men dette avviste Tour de France-direktør Christian Prudhomme i starten av april.

– Tour de France er inderlighet, entusiasme og framfor alt smil. Vi må kunne se de smilene, sa han til Sports Auvergne.

Det internasjonale sykkelforbundet har bestemt at det som følge av viruspandemien tidligst blir åpnet for å gjennomføre ritt 1. juni. Avgjørelsen er gjort gjeldende for alle sykkeldisipliner og syklister på alle nivåer.

I forrige uke uttalte president David Lappartient i Det internasjonale sykkelforbundet (UCI) at de har mottatt henvendelser fra 650 løpsarrangører om enten avlysning eller utsettelse av løp. Det utgjør 30 prosent av konkurransene på forbundets 2020-kalender.

Storritt kan ryke

UCI har også opplyst at det jobbes med en alternativ terminliste for 2020-sesongen. I det arbeidet prioriteres de tre Grand Tour-rittene samt sykkelsportens såkalte monumenter.

Giro d'Italia er for lengst utsatt, og nå er det klart at heller ikke Tour de France kan gå som opprinnelig tenkt. Det er ikke utelukket at sykkelsesongen blir forlenget for å finne plass til flere av rittene som allerede er utsatt.

Tour de France har vært gjennomført hvert eneste år i fredstid siden 1903. Colombianske Egan Bernal vant rittet i fjor.

Frankrike er blant landene i Europa som er hardt rammet av viruspandemien. Samtidig har tendensen vært positiv også der den siste tiden.