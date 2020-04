Barcelona-profil: – Jeg er ikke en sekk poteter

Den kroatiske midtbanespilleren signaliserer i et ferskt intervju med den spanske avisen Mundo Deportivo at han følte seg presset i retning av et klubbskifte sommeren 2019.

Det skal blant annet ha hatt sammenheng med at Barcelona forsterket spillerstallen med Frenkie de Jong fra Ajax.

– Jeg forstår situasjonen, men jeg er ikke en sekk poteter du kan gjøre alt med, sier Rakitic i avisintervjuet.

Denne sesongen har han spilt fra start i ti av de 27 ligakampene som ble avviklet før koronakrisen satte fotballen på vent. Det er ikke kroaten fornøyd med.

– Jeg vil være et sted der jeg føler meg ønsket og respektert. Hvis det er her, vil jeg være henrykt over det. Men hvis det er et annet sted, skal jeg bestemme hvor. Det skal ikke andre gjøre, sier midtbanespilleren.

Mundo Deportivo skriver at Rakitic selv bekrefter at han i fjor sommer takket nei til en overgang til den franske storklubben Paris Saint-Germain.

Rakitic skulle ha vært en del av byttehandel som også innebar at den brasilianske superstjernen Neymar gikk tilbake til Barcelona.

Kroaten har kontrakt med den katalanske klubben til 2021.

– Forrige sesong var den beste av de seks jeg har hatt her, og jeg var irritert over hvordan jeg ble behandlet. Jeg var overrasket og forsto det ikke, sier Rakitic.

Inneværende sesong kaller han både «merkelig» og ukomfortabel».

Barcelona topper tabellen i La Liga, men ingen vet når og om sesongen blir ferdigspilt.