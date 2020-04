Tidligere United-profil utskrevet fra sykehus etter coronavirus-smitte

32-åringen, som nå spiller for kinesiske Shandong Luneng, er så langt den eneste spilleren i den kinesiske superligaen som har fått påvist coronavirussmitte.

Etter tirsdagens utskrivelse venter to uker i karantene hjemme.

Den belgiske landslagsspilleren opplyste selv 22. mars at han var smittet av viruset som har lammet store deler av verden. Den siste tiden har han vært innlagt på sykehus i byen Jinan.

Coronavirusutbruddet startet i Kina i desember. Nå hevder myndighetene i landet at de har fått kontroll over situasjonen, men det foreligger samtidig bekymring for at det kan oppstå en ny smittebølge.

Den kinesiske superligaen i fotball skulle etter planen ha hatt sesongstart i februar, men er utsatt på ubestemt tid.