Bach om OL-utsettelsen: – Flere hundre millioner dollar i ytterligere kostnader

Millionkostnadene var en av flere ting Bach tok opp i et intervju med den tyske avisen Die Welt søndag.

– Vi ble enige med statsministeren om at Japan ville fortsette å dekke kostnadene de ville gjort under vilkårene på avtalen for 2020 og at IOC vil være ansvarlig for å dekke sin del av kostnaden, sa Bach og fortsatte:

– For oss i IOC er det allerede klart at vi blir møtt med flere hundre millioner dollar i ytterligere kostnader.

Ifølge japanske estimater vil utsettelsen totalt koste mellom to og seks milliarder dollar, men mesteparten av kostnaden må Japan altså dekke.

Bach fikk også spørsmål om muligheten for enda en utsettelse av OL, men svarte ikke direkte på spørsmålet.

Senere i intervjuet medga han likevel at den japanske statsministeren Shinzo Abe og de japanske arrangørene hadde gjort det veldig klart at de ikke kan finansiere nok en utsettelse.