Avis: FA vil bruke Wembley til engelsk sesongavslutning

Planene blir omtalt av avisen The Times ifølge det danske nyhetsbyrået Ritzau.

Avisen skal ha kilder på at FA tilbyr å stille landslagsarenaen og Englands treningssenter til disposisjon for å få i gang Premier League igjen.

Premier League er utsatt på ubestemt tid på grunn utbruddet av coronaviruset, men fotballforbundet har fortsatt håp om å få avsluttet sesongen.

Stadion og hotell

Wembley vil kunne avholde flere kamper per dag og hjelpe med å minske reiseaktiviteten, mens treningssenteret St. George's Park har flere fasiliteter som kan tas i bruk.

Treningssenteret skal ha 13 fotballbaner som lagene kan bruke til trening før kampene på Wembley, og senteret består også av et hotell med 228 hotellrom der lagene kan oppholde seg.

FA valgte å stenge treningssenteret 24. mars, som gjør at både fotballbanene og hotellet er mulig å bruke.

Ifølge The Times er det lite sannsynlig at sesongavslutningen vil åpnes opp for publikum.

Mange kamper

All fotball i England ble stoppet 13. mars og en gjenoppstart av sesongen vil være avhengig av helsemyndighetenes anbefaling og rådgivning fra regjeringen.

I tillegg til faren for smitte av coronaviruset, er det også stilt spørsmål om flere kamper på kort tid vil gjøre at det er mulig å gjennomføre sesongen.

En av dem som er skeptiske til det er Manchester City-stjernen Kevin de Bruyne, som mener at spillerne trenger tre til fire uker for å forberede seg til at sesongen begynner igjen.

– Hvis vi starter med en gang vil alle bli skadd etter noen få kamper, sa de Bruyne i et intervju med den belgiske avisen HLN, gjengitt av The Independent.