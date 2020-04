Berge bruker coronapausen som motivasjon: – Skal jobbe for å bli enda bedre på alt

– Jeg jogger mye i parken, sykler hjemme og trener styrke. Vi har et opplegg vi følger flere ganger i uka som vi loggfører og sender til trenere. Det føles nesten ut som jeg trener mer nå enn i sesong, sier Sander Berge til NTB.

Han hadde akkurat rukket å finne seg til rette i Sheffield med ny leilighet og spilletid for Sheffield United da coronaviruset satte en stopper for engelsk fotball.

22-åringen spilte 90 minutter for Genk mot Gent 25. januar før han ble klar for Sheffield United fem dager senere. Bare tre dager senere startet han og gjorde sakene sine godt i 1-0-seieren over Crystal Palace.

Gikk fort

Han innrømmer at det gikk fort i starten. Berge merket at nivået i England var høyere enn i Belgia.

– Det var tøft å komme rett inn i en av verdens beste ligaer. Det krever enormt på alle fronter, både fysisk, teknisk og taktisk. Det gikk veldig fort i starten der jeg spilte på mye adrenalin, sier Berge, som har vært involvert i samtlige kamper for klubben siden overgangen fra Genk.

– Det er en drøm for meg å komme til Premier League. Det er veldig gøy å være en del av et så sterkt lag som har så mye å spille for framover med topplassering i ligaen og at vi er videre i cupen.

Vil bli enda bedre

Coronapausen kan være tung for toppidrettsutøvere, men Berge ser på det som en periode der han kan bli enda bedre rustet for spill i Premier League.

– For min del er det lett å motivere seg til tiden framover uansett selv om det er kjedelig med pause nå. Nå har jeg erfart hva som kreves i Premier League, så jeg skal ta med meg det og bygge på det så jeg blir enda bedre. Dette er en kjempeanledning til å bli enda bedre trent og legge et godt grunnlag, uttaler midtbanespilleren.

På spørsmål om hva han må jobbe med i tiden framover for å utvikle seg enda mer, forteller Berge at det er en helhet, ikke noe spesifikt.

– Jeg skal fortsette å være den spilleren jeg er. De har ikke kjøpt meg for å være en annen type. Jeg kommer til å vokse fint med ansvaret framover og jeg har alle muligheter. Det er nye medspillere, motspillere og spillestil, så det handler om å tilpasse seg nivået og tempoet, sier han.