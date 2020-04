25 år gammel NHL-spiller døde av hjerneblødning

Det opplyser Caves kone Emily Cave i en uttalelse på Oilers' nettsted.

«Det er med stor sorg vi deler nyheten om at vår Colby Cave gikk bort tidlig i morges. Jeg (Emily) og begge våre familier er i sjokk, men vet at Colby var elsket kjært av oss, hans familie og venner, hele hockeysamfunnet og mange flere. Vi takker alle for deres bønner i denne vanskelige tiden», heter det i uttalelsen.

Cave spilte 67 NHL-kamper for Boston Bruins og Oilers. Tirsdag ble han innlagt på sykehus i Toronto med hjerneblødning. Legene opererte bort en cyste som førte til trykk på Caves hjerne, og han ble lagt i kunstig koma, men de maktet ikke å redde livet hans.

Hylles

Denne sesongen spilte Cave elleve kamper for Oilers, mens han primært figurerte for farmerlaget Bakersfield Condors i AHL.

Klubben har publisert en kondolanse der den uttrykker medfølelse for familien og samtidig hyller Cave.

– På vegne av Edmonton Oilers og Bakersfield Condors ønsker vi å uttrykke våre dypeste kondolanser til familie og venner etter Colby Caves bortgang i dag tidlig. Colby var en utmerket lagkamerat med flott holdning, og han var beundret og likt overalt hvor han spilte, skriver Oilers.

Kondolansene strømmer også inn fra den nordamerikanske ligaen og fra andre klubber. Blant andre har New York Rangers publisert en støtteerklæring via Twitter.

– New York Rangers slutter seg til Oilers og hele hockeysamfunnet i sorgen etter det tragiske tapet av Colby Cave. Våre hjerter, ranker og bønner er med hans familie og kjære, skriver New York-klubben.

Fikk ikke besøke mannen

Mens Cave lå i koma på sykehuset, publiserte kona Emily et følelsesladd innlegg på Instagram der hun fortalte om den vanskelige situasjonen.

Hun fikk ikke lov til å besøke ektemannen på sykehuset på grunn av tiltakene som er innført for å unngå spredning av koronaviruset.

– Colbys foreldre og jeg fikk se ham gjennom et vindu og snakke til ham med en walkietalkie i går kveld. Vi får ikke lenger lov til å være på sykehuset på grunn av covid-19-reglene. Vi aner ikke når vi får se ham igjen, skrev Emily Cave.

– Vær så snill og våkn opp. Vær så snill og våkn opp. Det er alt jeg kan be om. Han kommer til å våkne opp, ikke sant? Jeg drømmer om å kunne ta på deg, høre stemmen din, klemme hånden din og kysse deg igjen, fortsatte hun i sin bønn for ektemannen.