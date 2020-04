Magnus Carlsen sin sjakklubb satte verdensrekord

Fra skjærtorsdag til langfredag ble det spilt 176.179 partier og gjort over 12,4 millioner trekk.

– Så vidt vi vet er dette ny verdensrekord. Det er helt strålende at så mange er med. Jeg skal innrømme at jeg er overrasket, men vi hadde et håp om å slå rekorden før turneringen startet, sier daglig leder Jon Kristian Haarr i Offerspill til Aftenposten.

Ifølge Haarr lød den tidligere rekorden på 13.439 deltakere. Den ble satt i turneringen «2019 Spring Marathon».

– Det er en lettelse. Jeg er veldig fornøyd med arrangementet. Det virket som at folk synes det var gøy å delta, sier Haarr.

Platon Galperin fra Ukraina vant turneringen foran José Alcantara fra Peru. Yoseph Theolifus ble nummer tre.

Verdensener Magnus Carlsen er styreleder i Offerspill, som han grunnla i juni 2019.