Johannes Høsflot Klæbo vil tilbake på sprintlandslaget – må vente på svaret fra skiforbundet

– Det er det jeg har mest lyst til og som jeg føler passer meg best, sier Johannes Høsflot Klæbo i en pressemelding.

Han og morfar Kåre har brukt de siste dagene til blant annet å oppsummere forrige sesong, samt til å identifisere hva som vil være best for ham den kommende sesongen hvor verdenscup og VM står på planen.

– Akkurat for tiden er det andre ting som preger verden mer enn ski og forberedelser til idrettskonkurranser, med eller uten ski, understreker Klæbo.

– Men det har vært en del spørsmål om hva jeg tenker fremover, derfor denne infoen nå. Dette er en beslutning jeg gjør basert på lyst og glede, ikke noe misnøye, fordi jeg tror dette vil være riktig som basis for å realisere de målsettinger jeg har.

Må vente

Langrennssjef Espen Bjervig kan ikke love Klæbo at han får viljen sin akkurat nå.

– Johannes har ytret ønske om å bytte tilbake til sprintlandslaget, og når en av verdens beste skiløpere ytrer det, må vi lytte og ha respekt for det. Men til sjuende og sist er det vi som setter sammen et lag, og som vi har sagt noen ganger, vil de lagene bli offentliggjort i slutten av april eller slutten av mai, sier langrennssjef Espen Bjervig i Norges Skiforbund til NTB.

Klæbo sier at ønsket om å bytte ikke kommer av misnøye eller mistillit til opplegget han har fulgt under herretrener Eirik Myhr Nossum i allroundlandslaget det siste året.

Bedring

Klæbo mener han viste bedring også i distanserenn sist vinter.

– Jeg kom jo på 6.-plass i verdenscupen på distanse siste sesong mot 9.-plass sesongen før. Sånn sett var det en fremgang, sier han.

Duoen understreker at de har god erfaring med å samarbeide med sprinttrener Arild Monsen fra før av.

23-åringen tror at skiglede er et viktig fundament for å lykkes både på kort og lang sikt.

– Det er svært viktig å ha det gøy og at ting ikke blir for seriøst. Det må være lystbetont. Også måten det trenes på i sprintlandslaget passer meg nok bedre. Her er det litt mer fartslek», sier Johannes Høsflot Klæbo.

I pressemeldingen heter det at morfar Kåre Høsflot jobber kontinuerlig med å finne det optimale opplegget for barnebarnet. Han tror at sprintlandslaget er den beste løsningen.

– Jeg tror at sprint er et bedre utgangspunkt for Johannes sin del, selv om vi ikke sitter med noe fasitsvar. Vi vet heller ikke om det er mulig å kombinere det å være best i verden på både sprint og distanse. Slik langrenn har utviklet seg, tror vi det er viktig for Johannes å beholde sprintegenskapene for å kunne bli en god allroundløper. Ja, vi mener at dette er et godt valg, så får tiden vise om vi har rett.