Mannen med flest landskamper for Norge gjennom tidene, planla å avslutte karrieren med Aalesund da han signerte for moderklubben i 2016.

Istedenfor ble det bare tre måneder for tangotrøyene før Riise ga seg i klubben med umiddelbar virkning. Det gir han Trond Fredriksen skylden for, i intervjuet med sin tidligere landslagskollega Brede Hangeland for TV 2.

– Trond Fredriksen ødela motivasjonen min som fotballspiller – han knakk meg, sier Riise.

Fredriksen angrer ikke

Det største ankepunktet, var at istedenfor å spille midtstopper som han ønsket, ble storebror Riise brukt på midtbanen i Aalesund.

Ifølge han selv, så «alle» at han burde brukes som midtstopper, men det er ikke hans tidligere trener Fredriksen enig i.

– De som spilte der var bedre enn ham, sier Fredriksen til TV 2.

Istedenfor å avslutte spillerkarrieren med flere år i Aalesund, endte Riise opp med å spille for indiske Chennaiyin, etter å ha sagt opp kontrakten med moderklubben.

Satser på trenerkarriere

Selv om hans lange og innholdsrike karriere som spiller ikke endte som han ønsket, har den tidligere Liverpool-backen på ny store ambisjoner, som fotballtrener.

I november ble han presentert som ny hovedtrener for 3.-divisjonsklubben Flint Tønsberg.

Først ønsker han å rykke opp og etablere sitt nye lag i divisjonen over, men det store målet er å bli trener i Premier League.

– Min langsiktige drøm er å trene et lag i Premier League, sa Riise til VG gjennom manageren Erland Bakke i november.