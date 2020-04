The Athletic: Fifa vil forlenge sesongen på ubestemt tid

Ifølge det anerkjente nettstedet The Athletic , vil Fifa også endre på datoene på sommerens overgangsvindu og tillate forlengning av kontrakter for spillere med avtaler som løper ut 30. juni.

Endringene kommer av at coronaviruset stoppet fotballsesongen og vil bli bekreftet i løpet av de neste 48 timene hevder The Athletic.

Forrige uke uttalte Uefa og president Aleksander Ceferin et ønske om å fullføre sesongen, men benektet å ha satt en frist for 3. august for å fullføre europacupene.