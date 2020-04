Sykkelprofil tråkket til i coronakrisen – leverte medisin

I den lille italienske byen Lodetto, i det hardest rammede området i Italia, fant Astanas Martinelli en måte å bidra på.

Martinelli er hjelperytter i Astana-laget til daglig. – Jeg er svært knyttet til Lodetto der det bor bare 1500 mennesker, skriver Martinelli på Instagram.

Der finnes det ikke noe apotek. – Jeg har en sykkel, to bein som ikke er for veltrente for tiden og en ryggsekk. Det er en ære for meg å hente og levere ut medisin til et eldre par. Jeg kjørte ti kilometer på en halvtime. Det er ikke noe særlig vanskelig for en idrettsmann. Da jeg kom fram merket jeg en herlig følelse. Den suser fortsatt rundt i hodet mitt, skriver Martinelli.

Han ble proff i 2016.

Det framgår ikke av Instagram-meldingen om Martinelli skal forsette jobben som apotekbud.