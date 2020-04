Fortsatt ikke sikkert at København blir EM-vertsby i 2021

– Vi i DBU er klare for å arrangere fire EM-kamper sommeren 2021, men vi kan ikke gjøre det uten ubetinget støtte fra være samarbeidspartnere. Vi er glade for at de har signalisert støtte, men det er fortsatt mye igjen å avklare, og jeg er ikke sikker før vi har en endelig avtale, sier han i en pressemelding på forbundets nettsted.

– Vi er ikke i mål, og alle parter må strekke seg og vise fleksibilitet om det skal lykkes, samstemmer Københavns overborgermester Frank Jensen.

Siden Uefa 17. mars besluttet å utsette EM-sluttspillet ett år har det vært avholdt en rekke videomøter mellom DBU, Parken, Sport Event Denmark og København kommune om muligheten for å avvikle de fire tildelte kampene i juni 2021.

Frist 30. april

Uefa ønsker å beholde de 12 samme vertsbyene, i like mange land, selv om mesterskapet spilles ett år senere enn planlagt. Innen fredag skulle arrangørene gi et første tilsagn om at de fortsatt ønsker å være vertsbyer, og København svarte bekreftende.

Nå skal det jobbes videre med bindende erklæringer og kontrakter fram mot den endelige fristen, som er fredag 30. april.

– Det er et meget stort ønske for København å kunne være EM-arrangør neste sommer. EM var en begivenhet vi gledet oss til i år, og der vi hadde kommet langt i forberedelsene. Nå ønsker vi å kunne se fram til fest og fellesskap sommeren 2021. Det kan bli en enorm idrettssommer og folkefest i København med både EM i fotball og Tour de France, sier overborgermester Jensen.

Uten Hareide

– Vi vil være stolte om vår stadion danner rammen for disse historiske kampene for dansk fotball, når vi endelig får et sluttspill hit. Vi håper det går i orden slik at vi kan glede oss til den folkefesten vi egentlig skulle hatt i år, sier Bo Rygaard, som er leder i Parken Sport & Entertainment.

– Det var i avtalen med Uefa tatt høyde for at EM kunne bli utsatt, men det er mye som må på plass for å gjennomføre det.

Danmark får hjemmefordel i alle sine tre gruppekamper i sluttspillet dersom det lykkes å få brikkene til å falle på plass. Det var meningen at Åge Hareide skulle lede laget i sluttspillet, men utsettelsen gjør at det er hans etterfølger Kasper Hjulmand som får den æren.