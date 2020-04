Forslag om å flytte PL-fotballen til Kina

– Landet som stadig blir foreslått, er Kina. Det gir bare ikke mening. Det er en gal idé, og jeg tror den kommer til å bli tydelig avvist, sier en ikke navngitt klubbdirektør til nettavisen.

Forslaget skal gå ut på at man flytter de gjenstående ni serierundene til et sted i verden der koronasmitten er på vei tilbake. Kina nådde virustoppen i februar og er et tryggere land å spille fotball i enn Storbritannia, hevder minst én Premier League-klubb.

– Om vi skulle gjenopptatt Premier League og flyttet den til en annen del av verden, ville vi blitt fullstendig slaktet. Noen har beskyldt oss for å være i en boble. Jeg føler at de har litt rett i det akkurat nå, sier den anonymiserte klubbdirektøren.

Møtet mellom Premier League-klubbene holdes via videolink fredag ettermiddag. Der skal de forsøke å bli enige om veien videre for serien, som inntil videre er utsatt til 30. april. Britiske medier skriver at det skal være lite håp om å kunne fullføre sesongen med publikum på tribunene.