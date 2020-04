Johaug må vente til høsten med landslagsøkter

Coronavirus-pandemien stoppet langrennssesongen tidligere i mars. Den vil etter all sannsynlighet gjøre treningsopplegget i vår og sommer uvanlig også for Johaug.

– Jeg regner med at alle samlinger er avlyst framover. Det ligger vel ikke an til så mange rulleskirenn i sommer heller, sier Johaugs manager Jørn Ernst til NTB.

– Corona-situasjonen har ikke hatt de store praktiske innvirkningene for Therese hittil. Det er jo en litt rolig periode for langrennsløpere nå. Og hun vet jo alt om å ikke være med på fellestreninger og -samlinger.

Johaug var utelukket fra trening og konkurranser i 16 måneder etter en positiv dopingprøve. Hun trente mye for seg selv, kom tilbake og var bedre enn noen gang i ski-VM i Seefeld i fjor.

Johaug vant verdenscupen sammenlagt helt overlegent. Det siste rennet for sesongen ble tremila i Holmenkollen der hun tapte for Frida Karlsson og ble nummer to.

– Hvilke samlinger framover er definitivt avlyst?

– Svaret er vel at ingenting er definitivt avlyst. Men på grunn av de restriksjonene som ligger fra helsemyndighetene, har vi tatt høyde for at det ikke blir mulig å gjennomføre samlinger i Norge før etter sommeren. Det mest sannsynlige er at det vil ta lengre tid før vi kan dra utenlands, sier langrennssjef i skiforbundet Espen Bjervig til NTB.

Langrennsløpernes store mål neste vinter er VM i Oberstdorf.