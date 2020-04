Skuffet Graham Hansen om EM-utsettelsen: – Kom ikke som noen stor overraskelse

Ledelsen i Det europeiske fotballforbundet (Uefa) informerte onsdag representanter fra sine 55 medlemsland om neste års planlagte sluttspill flyttes. Beslutningen er samtidig ikke offisielt bekreftet.

Utsettelsen har smmenheng med at både fotball-EM for menn og Tokyo-OL måtte utsettes til neste år som følge av viruspandemien.

– Så klart er det tungt at de velger å flytte EM, men det kommer ikke som noen stor overraskelse, sier en skuffet Graham Hansen til NTB.

På spørsmål om utsettelsen ikke kommer som en overraskelse fordi hun mener Uefa nedprioriterer kvinnene, eller fordi det hadde blitt vanskelig med to mesterskap samme sommer, svarer Barcelona-spilleren kort:

– Begge deler. Det er en kombinasjon.

Får støtte

Graham Hansen forsøker samtidig å se det positive i situasjonen.

– Vi må bare bruke dette til noe positivt, selv om vi aller helst skulle ha spilt EM sommeren 2021, sier hun.

Det er Frida Maanum, som til daglig spiller i Linköping i Sverige og har 32 A-landskamper, helt enig i.

– Det er utrolig kjipt at det blir tre år mellom mesterskapene, spesielt med tanke på den økte interessen rundt damefotball etter fjorårets VM, påpeker hun.

– Som forventet

Også landslagstrener Martin Sjögren er skuffet og mener det er synd for kvinnefotballen at mesterskapet er flyttet. Men han ser en logisk årsak til det:

– Det er selvfølgelig kjedelig, men når beskjeden kom om at OL også skulle flyttes, var dette som forventet, sier landslagssjefen og fortsetter:

– Vi så store muligheter med å avvikle EM for herrene og damene den samme sommeren, og gjøre det til en «supersommer» for fotballen. Mesterskapene er veldig viktige for interessen for kvinnefotballen, og nå går det ytterligere et år uten et stort mesterskap, sukker Sjögren.

– Det er veldig synd for hele damefotballen, avslutter han.