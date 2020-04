Rokollegene om Tuftes OL-dilemma: – Fantastisk om han fortsetter

Tufte har varslet at han må bruke tid på å fatte en beslutning rundt en eventuelt forlenget OL-satsing. Hensynet til familien og gårdsdriften veier naturlig nok svært tungt når den videre kursen skal stakes ut.

Rokollegene håper 43-åringen, som er kvalifisert for neste års Tokyo-OL som del av den norske dobbeltfireren, finner rom for å gå løs på ytterligere ett år i miljøet.

– Uansett respekterer vi avgjørelsen han tar, men jeg understreker at det er fantastisk for hele sporten om han fortsetter, sier Are Strandli til NTB.

Han er på sett og vis i samme situasjonen som Tufte. Strandli skulle etter planen også ha avsluttet karrieren i Tokyo i sommer, men må nå vurdere om han har motivasjon til å gå løs på en sesong.

Viktig rolle

31-åringen, som sammen med Kristoffer Brun er medaljekandidat i lettvekt dobbeltsculler, er tydelig på at det vil være betydningsfullt både for kollegene i dobbeltfireren og «oss andre» om superveteranen Tufte fortsetter.

– Olaf har vært en bauta for norsk roing i mange år. Han har gått foran og holdt en kontinuitet i det som er viktig. Han er et forbilde og har en egen evne til å få fram det beste når det gjelder, sier Strandli.

Han peker videre på det er trygghet å ha med en utøver som har vært med mange ganger før og kjenner til det som kreves fysisk og mentalt fram mot og under et OL.

– Jeg håper han fortsetter, smiler rogalendingen og får støtte av makker Kristoffer Brun.

– Olaf er en klippe med fryktelig mye erfaring. Han har mye å komme med. En kjempedrivkraft, sier bergenseren til NTB.

Legende

Brun er i likhet med Strandli tydelig på at Tuftes rolle i norsk rosport ikke uten videre kan erstattes.

– Olaf har båret mye i mange år. Fra tidlig 2000 til 2008 bar han mye av rosporten på sine skuldrer. Han er uten tvil en legende. For oss på laget har han vært en kjemperessurs, sier Brun.

Hovedpersonen selv har sagt at han må bruke de neste ukene til å vurdere egen situasjon. En avgjørelse rundt framtiden er antydet i mai.

Tufte har medalje fra fire forskjellige olympiske leker. Den første kom i 2000 da det ble sølv i dobbeltsculler sammen med Fredrik Bekken. I 2004 og 2008 tok han gull i singlesculler, mens det i Rio for fire år siden ble bronse i dobbeltsculler sammen med Kjetil Borch.