Bø-brødrene hilser Stina Nilsson velkommen

– Dette er veldig spennende. Nilsson er en stor stjerne som vil skape enda mer oppmerksomhet rundt idretten vår. Jeg synes overgangen viser at hun er uredd og offensiv, som er to av de viktigste egenskapene for å lykkes med skytingen, sier Tarjei Bø til VG.

Johannes Thingnes Bø er også begeistret over at Nilsson konverterer fra langrenn til skiskyting.

– Jeg tror det kan gå kjempebra. Det har jo Denise Herrmann vist, sier Thingnes Bø

Johannes Thingnes Bø er på samme alder som Nilsson, 26 år, og han tror ikke det er «så dumt å bytte gren såpass sent i karrieren».

– Rett og slett fordi skyting og skiskyting er en modningsprosess, forklarer Thingnes Bø.