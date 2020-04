PSG fikk advarsel av Uefa etter Haaland-kopi

I mesterligaoppgjøret i februar scoret Braut Haaland begge målene i 2-1-seieren. Han feiret ett av målene med å sette seg i lotusstilling. I returoppgjøret i Paris 11. mars vant PSG 2-0 og avanserte til kvartfinalen.

PSG-spillerne gjorde som Haaland og satte seg i lotusstilling. Det oppfattet Uefa som en hån, men klubben slapp unna med en advarsel.

Braut Haalands lagkamerat Emre Can ble derimot utestengt i sine to påfølgende europacupkamper på grunn av usportslig opptreden. Han avsluttet kampen med å få rødt kort etter blant annet å ha dyttet PSGs Neymar over ende.