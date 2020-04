Fagermo om fotballåret: Sesongstart uten publikum, NM-walkover og tre kamper i uka

NTB møtte Fagermo på Vålerengas stadion i Oslo tirsdag. Han overtok osloklubben i vinter etter mange sesonger som sjef i Odd.

Så slo koronaviruset til, og det meste, også fotballen, ble satt på vent.

– Jeg kan ikke skjønne noe annet enn at vi bør spille seriekamper så fort som mulig. Det vil være likt for alle med en kort ny sesongoppkjøring. Og hvis det viser seg at det blir problematisk å gjennomføre så mange kamper ut året, så ville jeg vurdert å spille to serierunder uten publikum for å komme i gang tidligere, sier Fagermo til NTB.

– Slik vil vi jo også forholde oss til smittevernreglene. Da har vi i hvert fall TV-dekning, og den avtalen er viktig. Jeg ser at dette kan gi inntektstap, men et slikt grep kan jo være det som gjør at vi får sesongen i land dersom logistikken er vanskelig. Det kan kanskje også bidra til at den norske sesongen avsluttes i 2020 og ikke sklir inn i januar og februar neste år. Det ville være håpløst.

Cup-endring

Fagermo er heller ikke fremmed for at lag fra Eliteserien holdes utenfor de to første rundene av cupen.

– Det må kunne være et alternativ, absolutt, men det er jo et inntektstap for breddeklubbene. Jeg er vant til å spille 1. og 2. NM-runde i Telemark med Odd foran tre tusen tilskuere på bortebane. Det betyr mye penger for mindre klubber, men gjennomføringen av sesongen blir det viktigste, sier han til NTB.

Må gjennomføres

– Jeg er en positiv og optimistisk person av natur. Jeg tror klubbene, spillerne og alle andre involverte i Eliteserien er avhengige av at sesongen spilles, både sportslig og økonomisk, sier Fagermo.

– Det blir nok en del kamper søndag-onsdag-søndag, men det tåler vi. Det tror jeg vi har godt av. Norske klubber ligger etter der, og spillerne tåler det ikke. Så vi har ikke vondt av å spille mange kamper på relativt kort tid. De beste spillerne i verden har 70 kamper i året. Vi må strekke oss, vi også, om vi skal henge med i den internasjonale utviklingen, sier Fagermo.

Bedre

Onsdag kan Fagermos spillere trene fem og fem sammen.

– Det er jo et steg på vei tilbake til normalen. Derfor er jeg veldig glad for det. Det gjør også at vi trenere kan skape et litt bedre opplegg for spillerne, sier Fagermo.

Han er selv delvis permittert. Oppfølgingen med troppen har gått jevnlig gjennom blant annet epost og samtaler på telefon de siste ukene.

Eliteserien var planlagt å starte til helgen. Slik det ser ut nå, vil de første kampene tidligst komme langt ut i mai.