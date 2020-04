Langrenn med hovedsponsor på plass

Det er Sparebank1 som fortsetter som hovedsponsor etter først å ha sagt opp sin avtale. Både Adresseavisen og NRK publiserte saken tirsdag formiddag.

NTB vet også at avtalen har vært klar en stund, men at partene har ventet med å slippe nyheten til de fant et passende tidspunkt.

Allerede for en måned siden gikk ryktene om at Sparebank1 likevel ville forlenge med Norges Skiforbund.

Det årlige beløpet for avtalen er fem millioner kroner mindre enn det har vært den siste tiden, og dette betyr at stipendet for utøverne forsvinner. Utøverne må også selge egen reklame.

Hovedsponsoravtalen kommer midt i en periode der Norges Skiforbund sliter med økonomien og har permittert nesten 100 av sine ansatte. Sponsormarkedet er i tillegg svært tungt grunnet coronaepidemien.

– I dagens situasjon er det avgjørende for å drifte på toppnivå som nå. Det er ikke bare en vesentlig bidragsyter, men ekstremt viktig, i hele totalen, sier langrennssjef Espen Bjervig til NRK.