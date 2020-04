Virus-stopp for Eliteserien: – Snudd hverdagen nesten på hodet

Borchgrevink (20) må som svært mange norske toppidrettsutøvere velge alternative løsninger i påvente av at treningsforbudet oppheves.

– Coronasituasjonen har jo snudd hverdagen nesten på hodet. Vi gikk fra å rette blikket inn mot seriestarten til å føle at man er tilbake i desember. Nå må vi trene på egen hånd. Det er jo også ukjent territorium å bare sitte hjemme for det meste på sofaen, sier han.

NTB møter Borchgrevink ved Sognsvann utenfor Olympiatoppens stengte lokaler. VIF-spilleren skal ha en intervalløkt på beina og legger den til ett av Oslos mest brukte rekreasjonsområder.

– For min del passer det fint å løpe her. Jeg trenger en runde som er flat, og for intervalltrening kan jeg bruke mosjonistene ved å se for meg hvem av dem jeg skal plukke inn.

Tett

Eliteserien starter tidligst i andre halvdel av mai Sesongen kan komme til å bli gjennomført med et svært tett kampprogram.

– Hvordan ser du for deg å spille 30 kamper i Eliteserien på fire–fem måneder?

– Det blir knallhardt, men kult også. Ser man internasjonalt, er det jo den rytmen man har med cirka tre kamper i uka.

– Når tror du dere er i gang igjen på Vålerengas treningsfelt?



– Det er helt umulig å svare på. Jeg håper det blir i løpet av de nærmeste par ukene. Det er jo også diskuterte med Folkehelseinstituttet og norsk toppfotball om vi kan starte med gruppetreninger med fire-fem spillere sammen ute på banen.

Hard, ny sjef

Vålerenga ansatte Dag-Eilev Fagermo som trener tidligere i vinter. Han rakk så vidt å starte i jobben før pandemien stoppet det meste.

– Fagermo er fin han, men du merker det på kroppen noen ganger når han kjefter på deg. Det var greit å slippe ham noen få dager i starten (etter pandemikarantene), men nå savner jeg ham. Han er veldig hard, men også konstruktiv og alltid fair. Fagermo kommer bort etter treninger og forklarer ting, sier Borchgrevink til NTB.