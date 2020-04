Magnus Carlsen kondolerte etter at rivalen mistet kona

Arianne Caoili (33) var australsk og selv sjakkspiller på svært høyt nivå. Lørdag for to uker siden ble hun alvorlig skadd i en bilulykke i Armenias hovedstad Jerevan. Mandag kveld meldte Levon Aronian selv at ektefellen var død.

– Jeg har ikke ord for å uttrykke sorgen over min kone Ariannes død. Hun var intelligent, hardtarbeidende og en gledesspreder som levde et flott liv. Jeg elsker deg, min kjære, sov godt, skriver sjakkspilleren på Twitter.

– Jeg har ingen ord. Så leit å høre, svarer Magnus Carlsen på rivalens melding.

Natt til tirsdag kondolerte mange i det internasjonale sjakkmiljøet Aronian med tapet av kona, blant annet treneren til Magnus Carlsen, skriver VG. Aronian er en av Armenias mest kjente sportsstjerner og en av Magnus Carlsens beste venner i sjakkmiljøet.

Det internasjonale sjakkforbundet (FIDE) viderebrakte Aronians melding og ga 37-åringen sine kondolanser i forbindelse med dødsfallet.

– I våre hjerter sender vi all styrke i verden til Levon, parets familier og deres venner, skriver forbundet.