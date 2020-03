Svensk skitopp bryter tausheten: – Det er en tøff situasjon

Mattson er ikke hvem som helst selv om hun har ligget lavt i terrenget så langt i ordskiftet, skriver Expressen.

Det har vært uro i svensk langrenn helt siden forrige sommer. Tunge avbud fra en rekke nøkkelpersoner har preget nyhetsbildet, og det har ikke stanset etter denne sesongen heller.

To nye landslagstrenere har gitt seg, og i tillegg murres det om at tre av kvinnelandslagets stjerner vurderer å satse utenfor landslaget.

Sprintstjernen Stina Nilsson har byttet til skiskyting. Hun er en av de få som åpent har fortalt om at alt ikke er som det skal på det svenske skilandslaget.

Mattsson sier at virkelighetsoppfatningen utad oppfattes som et større kaos enn det de selv synes internt i forbundet.

– Men det er klart at forandringene som er gjort har påvirket hverdagen. Det forstår vi også. Akkurat nå kontakter vi alle utøvere, ledere og andre berørte personer for å få en evaluering av forrige sesong. Det er veldig viktig at vi kartlagt hele bildet.

– Du er ikke redd for at dette skal eskalere mer?

– Jeg har stor tiltro til jobben som blir gjort, men det er klart at dette er en veldig tøff situasjon så lenge man ikke sikker på fasit.