Barcelona-stjernene kutter lønnen med 70 prosent

Det hevder den argentinske superstjernen i et innlegg han har publisert på Instagram.

Der kritiserer han også klubbledelsen, som han mener har utnyttet situasjonen med coronaviruset til å presse spillerne til å gå med på et lønnskutt.

Før helgen skrev sportsavisen AS at spillerne hadde avslått en lønnsreduksjon på 50 prosent. Dette er åpenbart ikke riktig.

– Det overrasker oss ikke at det fra innsiden av klubben har vært folk som har satt oss i søkelyset og forsøkt å sette press på oss til å gjøre noe vi hele veien har vært klare på at vi ville gjøre. Hvis denne avtalen er blitt noen dager forsinket, så er det fordi vi har lett etter en løsning for å hjelpe klubben og dens ansatte i disse tøffe tidene, uttaler Messi, ifølge VG.