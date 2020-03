Bursdagsfeiring for Lunde (40): Sikter mot 2023

Kontrakten hennes i Vipers Kristiansand løper til sommeren 2023. Håndballkeepere har gode muligheter til lange karrierer, men Lunde kan dra det til det ekstreme. Sommeren 2023 er hun vel 43.

– Hadde du for 20 år siden sagt til meg at jeg var aktiv i 2020, ville jeg sagt «no way», sier Lunde til NTB og ler.

– Jeg gir meg når jeg har lyst til å gi meg, og det har jeg ikke nå. Alder er ingen hindring så lenge man er god nok og trener nok. I tillegg har jeg jo fått det til med familien, slik at det går greit å drive med håndball og være såpass mye borte. Jeg synes årene går fort etter hvert, men føler meg fortsatt som en liten ungdom.

Ikke bitter

12. mai i fjor opplevde hun sitt store sportslige mareritt. Foran 10.000 tilskuere i Budapest sank hun sammen og tok seg til det venstre kneet under en kamp i mesterligaen.

De fleste i hallen forsto hva som hadde skjedd. Et avrevet fremre korsbånd betyr ofte opp til ett års rekonvalesens og ingen garanti for at man kommer tilbake på toppnivå.

– Det har vært en lang vei, men jeg føler at jeg er ganske flink til å takle slike utfordringer. Det som skjer, det skjer. Det er ikke så mye man får gjort med det. Det gnager ikke meg at jeg fikk den skaden, sier Lunde til NTB.

Coronaviruset har stoppet comeback-planene hennes. De skulle settes ut i livet med kamp i april.

OL og EM som mål

Norge skal spille alle sine EM-kamper i Norge i desember. Puljespill og hovedrunde går i Trondheim og Stavanger. Semifinaler og medaljekamper er lagt til Oslo.

De utsatte olympiske lekene i Tokyo går sannsynlig neste år i perioden 23. juli–8. august. Lunde tok OL-gull både i 2008 og 2012.

Holder hun seg skadefri, spiller hun trolig både EM og OL i løpet av de kommende 16 månedene, sannsynligvis sammen med keepervenninne Silje Solberg (29).

– Jeg har i hvert fall lyst til å være med landslaget. Så får vi se hvor jeg havner blant dem som er aktuelle, sier Lunde.

Kvalitetstid

Det siste snaue året har gitt Lunde muligheter til å fylle dagene med noe annet enn håndball. Det er blant annet blitt tid til studier (sosialt arbeid) og en rolle som keepertrener i Vipers

– Men det aller beste, er nok at jeg har fått mer tid med datteren, sier Lunde.

Atina er fem år og ble født i begynnelsen av mars 2015.