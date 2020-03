Haaland og lagkameratene tilbake på treningsfeltet

Det er første gang på et par uker at Erling Braut Haaland og hans lagkamerater får anledning til å trene organisert. Men i starten får de bare være sammen to og to på treningsfeltet. Det forteller midtbanespiller Emre Can.

– Mandag kjører vi på. Vi ønsker å starte opp igjen rolig i veldig små grupper på to personer, sier han til TV-kanalen Sport1.

Dortmund-spillerne har i likhet med de fleste fotballproffer rundt om i Europa måttet holde seg i form på egen hånd de siste ukene.

Bundesliga er midlertidig stanset til 30. april på grunn av coronaviruset, og det er slett ikke sikkert at man kommer i gang med kamper igjen i løpet av våren. Can erkjenner at usikkerheten er vrien å håndtere.

– Det er fint å få gjøre noe og å ha oppgaver igjen. Det er viktig for oss å komme tilbake på banen.

Dortmund ligger på 4.-plass i Bundesliga, fire poeng bak serieleder Bayern München. Det betyr at Haalands klubb har gullsjanse dersom sesongen på et tidspunkt kan gjenopptas.

– Det vil bli veldig, veldig vanskelig. Vi skal fortsatt møte Bayern og Leipzig. Vi har en god tropp, og selv om det ikke blir enkelt, tror jeg fortsatt at det er mulig, sier Can.