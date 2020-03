Frida Karlsson misfornøyd tross seier over Johaug: – En drittsesong

Selv om Holmenkollen-triumfen var Karlssons første verdenscupseier i karrieren, ble ikke sesongen ikke helt som ønsket for 20-åringen.

– Det har vært en drittsesong om man ser helheten, sier hun til Expressen og fortsetter:

– Samtidig har jeg lært mer enn noensinne, og det er kjempemye som jeg tar med meg til kommende sesonger. Og jeg fikk tross alt et gullkorn i Holmenkollen. Det kjentes ut som en skikkelig revansje som jeg virkelig tar med meg inn i treningsåret.

Seieren kom takket være en genistrek litt over halvveis på tremila. Da valgte Karlsson i motsetning til Johaug å bytte ski. Det ble avgjørende for svensken.

I desember fikk 20-åringen startnekt som følge av at hun ikke har oppfylt det svenske skiforbundets helsekrav. Det resulterte i at hun gikk over én måned uten renn.

– Der og da var det veldig vanskelig. Jeg begynte på bunnen da jeg fikk beskjeden. Deretter jobbet jeg meg opp, knyttet neven og valgte å se på det som noe jeg kunne ta lærdom av – en opplevelse jeg tror kan være veldig viktig for meg i fremtiden, sier hun.

Svensken slo for alvor igjennom i Seefeld-VM i fjor. Der tok hun tre medaljer.