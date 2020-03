Ett år siden Solskjær ble fast ansatt i United – her er fasiten

Nordmannen fikk en «flying start» som United-sjef da han tok over for José Mourinho på midlertidig basis i desember 2018.

En strålende resultatrekke og seieren over Paris Saint-Germain i Champions League sikret Solskjær jobben på en permanent kontrakt. Men det gikk fort nedover derfra.

Lørdag er det ett år siden han ble fast ansatt som manager i en av verdens største fotballklubber. Slik er Solskjærs resultatfasit det siste året:

Totalt: 27 seirer, 14 uavgjorte, 16 tap.

Våren 2019: 2-2-6

2019/20: 25-12-10

Seiersprosenten på 47,37 er svakest av managerne fra og med Alex Ferguson-æraen i United. Men ser vi på Solskjærs totale managerperiode, er han oppe på 52,63 prosent seirer. Det sender ham inn like foran Louis van Gaal (52,43) og bak David Moyes (52,94).

Mourinho vant 58,33 prosent av sine 144 kamper som United-sjef.

– På riktig vei

Britiske sportsaviser er lørdag delte i dommen over Solskjærs første år som fast United-manager. The Sun mener at laget er på riktig vei, og Daily Mail skriver noe av det samme. På den andre siden skriver The Independent at «Manchester United er tilbake der de startet» etter et år med Solskjær.

En gammel lagkamerat av Solskjær, den tidligere United-keeperen Mark Bosnich, er blant dem som mener han er riktig mann for United.

– Jeg vet at alle ønsker raske resultater i disse dager, og det er forståelig i en viss grad. Men han har bare vært der i et år. La ham få tid. Han kommer til å få det til. Vi har allerede sett tegn på det. De har riktig mann, og han gjør en god jobb , sier Bosnich til nettstedet Goal.com.

Resultatene i perioden før coronaviruset satte en midlertidig stopper for fotballen, taler for at australieren har rett. Solskjærs United står med elleve strake kamper uten tap og jager en topp fire-plassering i Premier League – dersom sesongen fullføres.