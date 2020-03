Lampard: – Vanskelig for Chelsea-spillerne å være motiverte i denne krisen

Premier League-lagene trener for tiden på egen hånd grunnet coronaviruset som har herjet verden over. Chelsea-trener Frank Lampard forteller i et intervju med Chelseas «The 5th Stand» at det er tøffe tider for spillerne fordi de ikke vet hva som skjer i fremtiden.

– Vi har sett at ting forandrer seg veldig kjapt. Vi må bare forholde oss til datoene som har blitt satt. Men det er vanskelig. Det siste jeg vil er å bare pushe spillerne til å gjøre det og det, uten noe særlig plan, sier Lampard.

Laget har vært i karantene etter at unggutten Callum Hudson-Odoi testet positivt på viruset torsdag 12. mars. Han er nå frisk.

– Situasjonen har endret seg regelmessig. Dette er helt nytt for oss. Jeg har sagt til spillerne at jeg er der for dem, for det er en krevende periode for oss alle. Vi er alle i samme situasjon, så vi prøver å være positive, avslutter treneren.