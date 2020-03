FA avbryter seriespill og annullerer resultater

Det melder FA på sitt nettsted. Avgjørelsen betyr at det ikke blir opp- eller nedrykk i den engelske seriepyramiden utover de øverste divisjonene, som det fortsatt er håp om å fullføre.

Avgjørelsen gjør neppe Liverpool-tilhengere mindre nervøse. Annullering av oppnådde resultater ved sesongavbrudd er det som kan koste klubben dens første Premier League-tittel.

FA er ikke ansvarlig for de fire øverste nivåene for menn, som administreres av henholdsvis Premier League og English Football League. Fotballforbundet håper å fullføre de to øverste nivåene for kvinner, de to nivåene i National League for menn (nivå fem og seks), samt FA-cupen som også arrangeres av forbundet.

– Vi ser på alle alternativer som kan la oss spille FA-cupen ferdig, heter det i en uttalelse fra Englands fotballforbund.

Utfordrende

– Dette er utfordrende tider for engelsk fotball, og alle våre avgjørelser er truffet med tanke på fotballens beste. Helsen til spillere, ledere, funksjonærer, frivillige og supportere må settes over alle andre hensyn, skriver FA.

Avgjørelsen omfatter til sammen 91 serier i førstelagsfotball, samt all fotball på lavere nivå. En planlagt omstrukturering av seriepyramiden er utsatt ett år.

Noen lag hadde allerede sikret opprykk, men det er nå kansellert. Jersey Bulls har vunnet alle sine 27 kamper og ledet sin serie med 20 poeng, men må spille videre på samme nivå til høsten.

South Shields hadde 13 poengs luke på tabelltopp i sin jakt på opprykk til nivå seks, og formann Geoff Thompson føler seg sviktet av FA.

Protesterer

– Vi vil skrive til FA og på det sterkeste uttrykke vår misnøye. Vi vil også varsle en anke og eventuelle rettslige skritt, sier han ifølge BBC.

Paul Wootton, manager for Truro United som også lå an til å klatre til nivå seks, mener det er enklere å tråkke på de små.

– Liverpool vil kunne trekke beslutningstakerne for retten om sesongen annulleres. Vi har ikke ressurser til å gjøre det, sier han.