Liverpool på vei mot uslåelig rekord med «virushjelp»

Onsdag har Merseyside-klubben tronet på toppen av Premier League-tabellen i 221 dager denne sesongen. Det er ikke rekord, men det nærmer seg.

Rekorden tilhører ifølge statistikkleverandøren Opta Chelsea og stammer fra 2014-15-sesongen. Da lå London-klubben på toppen i hele 274 dager.

Alt tyder på at Liverpool kommer til å smadre den rekorden i det som ligger an til å bli en ualminnelig lang engelsk fotballsesong. Situasjonen rundt coronaviruset er naturligvis årsaken.

Kamper i juni

Kampene i Premier League er i øyeblikket satt på pause fram til 30. april. En ytterligere utsettelse synes noe tilnærmet uunngåelig.

Premier League-ledelsen har samtidig gjort det klart at den vil strekke seg langt for å gjennomføre serierundene som gjenstår. Alt tyder på at juni måned må tas i bruk for å klare det.

Dermed peker alt i retning av at mannskapet til Jürgen Klopp vil passere Chelsea-rekorden med solid margin.

Liverpool har igjen ni kamper å spille. Forspranget til tabelltoer Manchester City er på 25 poeng.

United hadde rekorden

Etter planen skulle siste serieomgang i Premier League vært spilt 17. mai. Den dagen vil Liverpool ha vært serieleder i 274 dager inneværende sesong, nøyaktig det samme antallet som Chelsea endte på for fem sesonger siden, skriver Liverpool Echo.

Merseyside-klubben har toppet tabellen siden 2-1-seieren over Southampton i serierunde nummer to i august i fjor.

Med til historien hører det at Manchester United hadde den nevnte rekorden før Chelsea. I 1993/1994 var Old Trafford-klubben serieleder i 262 av de i alt 268 dagene i sesongen, ifølge Opta.