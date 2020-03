Bach forsvarte seg mot kritikk om sen OL-avgjørelse

Under en telefonpressekonferanse med om lag 400 journalister fra hele verden onsdag skisserte Bach en tidslinje for avgjørelsen og hevdet at det var IOC som tok initiativ til utsettelse som følge av utviklingen søndag og mandag. Han sa at det var viktig at avgjørelsen ble fattet i fellesskap med de japanske arrangørene.

– Vi kontaktet organisasjonskomiteen mandag og arrangerte en telefonkonferanse mellom statsminister Shinzo Abe og meg, der vi i lys av den siste utviklingen ville foreslå en avgjørelse om utsettelse av lekene. I samtalen foreslo Abe at IOC skulle beslutte utsettelse, men etter hvert ble vi enige om at avgjørelsen ikke skulle være ensidig, men felles, sa han.

Bach sa at han allerede søndag innkalte IOC-styret til et krisemøte der tema var å innlede diskusjon med de japanske OL-arrangørene om utsettelse av lekene.

På direkte spørsmål svarte Bach at avlysning av lekene «selvsagt» var blitt diskutert, men at det tidlig ble vurdert som uaktuelt.

– En avlysning kunne IOC besluttet på egen hånd, men om en utsettelse måtte vi være enige. Nå gir vi utøverne håp og forsikring om at deres olympiske drøm kan bli virkelig, om enn forsinket, sa han.

– Disse lekene kan bli svært viktige. De kan bli en feiring av at menneskeheten beseirer coronaviruset, og OL-ilden kan bli lyset i enden av en svært mørk tunnel for oss alle.

Avviser kritikk

Bach ble konfrontert med kritikk for ikke å ha vært mer lydhør da flere utøvere tok til orde for utsettelse.

– Vi har ikke på noen måte oversett utøvernes røst. Vi tar alltid hensyn til dem. Forrige uke hadde vi samtaler med de internasjonale særforbundene, med de nasjonale olympiske komiteene og med over 200 utøverrepresentanter. Da var det ikke en eneste stemme for avlysning av lekene, sa han.

– Spørsmålene handlet om kvalifiseringssystem, treningsforhold, mental helse og annet.

Før avgjørelsen om utsettelse ble fattet rakk flere nasjonale OL-komiteer, internasjonale særforbund og individuelle utøvere å ta sterkt til orde for at Tokyo-lekene ikke måtte avvikles i sommer, men Bach hevder at det ikke var det som gjorde utslaget, men utviklingen i viruskrisen.

– Helt fra starten har vi kommunisert at vi fulgte situasjonen nøye fra dag til dag, at vi ville tilpasse oss endringer og følge råd fra Verdens helseorganisasjon (WHO), sa han.

Endret situasjon

– I begynnelsen var vi opptatt av å evaluere om Japan var i posisjon til å tilby trygge omgivelser for alle de tilreisende. Det endret seg etter hvert. Vi kunne se hvor effektivt Japan bekjempet viruset, men samtidig så vi at spredningen i resten av verden gjorde at spørsmålet ble om Japan trygt ville kunne ta imot besøkende fra andre land, fortsatte IOC-presidenten.

– Søndag fikk vi urovekkende tall fra Afrika, der utbruddet er i en tidlig fase, og tall som viste en akselerert spredning i Sør-Amerika, USA og andre steder. Da innkalte jeg styret, og vi fikk høre om flere reiserestriksjoner og ytterligere spredning. Mandag morgen fikk vi en erklæring fra WHO som var ganske alarmerende.

Bach fikk til slutt spørsmål om hva som skjer dersom pandemien fortsatt pågår når Tokyo-lekene skal avvikles neste år.

– Vi har etablert et prinsipp som vi har fulgt, og som vi vil følge også i framtiden. Vi organiserer lekene bare i trygge omgivelser for alle deltakere, sa han.