Michael Schumacher ble alvorlig skadet i en skiulykke i De franske alper i 2013. Siden den gang har det kommet svært få meldinger ut til omverdenen om den tyske Formel 1-verdensmesterens helsetilstand.

51-åringen bor i dag sammen med sin familie ved Genevesjøen i Sveits, et av landene som er hardest rammet av den pågående coronapandemien.

Nå skriver den engelske avisen Express at familien Schumacher har tatt flere grep for å forhindre at Formel 1-legenden skal bli rammet av Covid-19-viruset.

På grunn av sin helsetilstand er Michael Schumacher i risikosonen for å bli alvorlig rammet av pandemien, som så langt har krevd rundt 20.000 mennesker livet. I Sveits er 10.000 mennesker hittil smittet, ifølge tall oppdatert onsdag.

Økt overvåkning



Kontakt med mennesker utenfor hjemmet utgjør en risiko for spredning av viruset. Dersom Schumacher skulle ha behov for behandling på sykehus, vil risikoen for å bli smittet av viruset øke betraktelig. Av den grunn har det medisinske teamet rundt Schumacher øket overvåkningen av den tidligere verdensmesteren, skriver Express som siterer det tyske kjendismagasinet Bunte.

– For leger og forskere representerer pasienter som Schumacher, som har mottatt omfattende medisinsk pleie og omsorg gjennom en årrekke og som bare i begrenset grad kan delta i det offentlige liv, en svært sårbar gruppe av pasienter med høy risiko, sier en person med som skal ha kjennskap til Schumacher-familien, ifølge tyske Bunde.

– Av den grunn tar familien ekstra forholdsregler i denne spesielle perioden.

Tilbakeholdne



Familien har siden ulykken vært svært tilbakeholdne med å komme med informasjon om helsen og utviklingen til Schumacher.

Men ifølge den tyske nyhetssiden VipFlash har familien redusert kontakten de har med andre mennesker.

Schumachers hustru Corinna (51) og datteren Gina Maria (23) har også kuttet ned på sine daglige rideturer, skriver Express.

