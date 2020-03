Premier League-legende med klar advarsel til Tottenham

Shearer sier han tror Harry Kane vil forlate Tottenham dersom London-klubben heller ikke neste sesong vinner et trofé.

– Min gjetning er at han er nødt til å forlate klubben dersom han ikke vinner noe de neste 12 månedene, sier Shearer til podkasten «Match of the Day: Top 10».

– Han tar ett år til, tror jeg. Og kommer det ikke noe ut av det i form av trofeer, forsvinner han, fortsetter mannen som er tidenes toppscorer i Premier League med 260 fulltreffere.

Kane har så langt ikke vunnet noe sølvtøy med Tottenham til tross for at han over mange år har scoret på bestilling for klubben. Forrige sesong spilte den engelske landslagskapteinen og lagkameratene seg fram til mesterligafinale, men der ble det tap for Liverpool.

I øyeblikket er Kane på vei tilbake fra skade.

Tottenham-spissen står med 136 ligamål i sin karriere. Dermed har han drøyt halvparten igjen til antallet Shearer endte på. Sistnevnte er usikker på om han blir tatt igjen.

– Det kommer til å bli vanskelig for ham. Det er mange «hvis» – om han holder seg skadefri og om han blir i Premier League, sier Shearer.

Kane sa tirsdag at han tror på comeback på fotballbanen når kampaktiviteten i Premier League gjenopptas etter coronakrisen.