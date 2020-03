OL-reaksjoner fra norske stjerner: – Surrealistisk, fornuftig og ventet

Håndballesset Sagosen kaller verdenssituasjonen surrealistisk. Han mener OL-utsettelsen måtte komme og sikter mot å være som best i Tokyo, trolig om 16 måneder.

– Dette er spesielt. OL har vel bare blitt avlyst i forbindelse med krig tidligere, sier Sagosen til NTB.

Han er ferdig med sin coronakarantene fredag. – Det er spesielle tider i verden, helt surrealistisk og vilt. Idrett og OL er bare en liten ting i det hele, men jeg synes det er helt riktig at det utsettes, fortsetter han.

– OL er en dråpe i det store vannet så lenge så mange mennesker mister livet rundt om i verden.

Det norske håndballandslaget er en svært overkommelig OL-kvalifisering unna plass i Tokyo-lekene. Den skal etter planen spilles i Trondheim mot Brasil, Chile og Sør-Korea.

– Jeg håper å kunne være enda bedre som håndballspiller om ett år enn hva jeg kunne blitt i sommer, sier Sagosen.

God tid

Norges største tittelhåp i sommer-OL sier at Tokyo-utsettelsen er rettferdig for utøverne. – Ikke så farlig for vår del, sier sandvolleystjernen Mol.

– Vi har nettopp startet karrierene våre Christian (Sørum) og jeg. Vi har mange år igjen. Så for vår del er det ikke så farlig om OL blir utsatt ett år, sier Mol.

– Det er fornuftig synes jeg slik at alt blir rettferdig og trygt. Det er ikke noe annet å si om situasjonen.

Han regner ikke med å komme på banen i turnering før tidligst i juli. – Jeg savner å spille volleyball, sier Mol.

Han og makker Sørum var suverene i verden i fjor. De er Norges heteste gullkandidater i Tokyo-lekene.

Utsetter?

Bryteren Berge må utsette karrierestopp med ett år etter at Tokyo-lekene flyttes.

– Jeg blir 37 år i år. For min del skulle OL i år være det siste i min karriere. Det er vanskelig. Selvfølgelig åpner jeg opp for å forlenge karrieren med ett år. Jeg har drevet toppidrett i 20, og det ville vært tungt å avslutte med et avlyst OL, sier Berge til NTB.

Det er 16 brytere som får plass i hver klasse i OL. Berge regner med at kvalifiseringene arrangeres på våren neste år.

Han støtter utsettelsen. – Slik ting ser ut i verden i dag, så er det en ventet beslutning. Vi vet ikke hvordan ting ser ut i juni, men utøverne, meg inkludert, skal ha tid til å forberede seg og kvalifisere seg, sier Berge til NTB.