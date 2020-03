Planen røk for Tufte – vet ikke om han kan ro OL neste år

43-åringen hadde akkurat gjennomført en «beinhard intervalløkt» da NTB ringte ham for å snakke om OL-utsiktene etter tirsdagens enighet om å utsette Tokyo-lekene i ett år.

Tufte sier han først og fremst synes det er bra at lekene utsettes.

– Det er bra fordi man kan konsentrere seg om helse. Jeg trener uansett, og jeg er egentlig ikke så opptatt av idrett. Mer av å komme coronaen til livs.

– For min del handler det om å holde familien trygg og være så lite smittebærer som mulig. Vi holder oss på gården og har det helt fint, sier bonden og OL-veteranen.

VIDEO: Toppidrettssjef Tore Øvrebøs reaksjon på utsettelsen av sommer-OL.

Mange hensyn

OL-mesteren fra 2004 og 2008 er fortsatt i svært god fysisk form. Deltakelse i Tokyo vil gjøre ham til den eneste nordmannen i historien med sju OL på CV-en. Tufte svarer «vet ikke» på spørsmål om utsettelsen til neste sommer betyr at den drømmen går i knas.

– Om jeg måtte ta en avgjørelse i dag, hadde svaret blitt «nei». Det er for mange usikre kort, sier han og fortsetter:

– Den fysiske formen min er jeg ikke bekymret for. Det er helt andre ting som må på plass. Jeg har familien, gården, samt firmaer som lider litt i coronatider og som jeg må få kontroll på.

Tid

Tufte har riktig nok god tid til å tenke seg om før han lander på «ja» eller «nei» til OL. Og den kommer han til å bruke.

– Den store planen var jo at 1. august 2020, da er jeg ferdig å ro. Da skulle jeg tilføre mer av meg selv til firmaene mine. Nå forsvant den planen, og da må man tenke seg godt om.

Så sent som for elleve dager siden uttalte han til Aftenposten at han ville legge opp på dagen dersom OL ble utsatt.

– Jeg vil ikke uttale meg om det før jeg har tenkt meg grundig om og tatt en avgjørelse, sier han.