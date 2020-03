Den nye hoppsjefen vil ikke at Lundby skal få hoppe skiflyging

Maren Lundby frontet i vinter kampen om å få hoppe i storbakker for kvinner i VM. Den kampen vant de. Neste skritt på utviklingsstigen til kvinnelige hoppere er å få hoppe i skiflygingsbakker.

Den nye hoppdirektøren i FIS, italienske Sandro Pertile som har fått jobben som den nye renndirektøren i FIS, har ikke tenkt å endre mening. Han står fast på at det er for tidlig med jenter i skiflygingsbakkene.

– For å være helt ærlig så tror jeg ikke tidspunktet er korrekt for å diskutere om jentene skal få hoppe skiflyging. Vurdert ut ifra et teknisk synspunkt, så er det bare noen få jenter som er i stand til å hoppe skiflyging, sier Pertile til VG.

Men hvis utviklingen blant kvinnelige skihoppere går i samme hastighet som de siste ti årene, vil det nok ikke ta så altfor lang tid før man må slippe dem til. Løpet kan derimot være kjørt for storhopperen fra Bøverbru.

Maren Lundby har hatt en eventyrlig hoppkarriere. Hun satte utfor som 14-åring i VM i Liberec i 2009. Hun slo for alvor igjennom for fire år siden og har de siste sesongene vært verdens beste kvinnelige hopper.

Hun står med 30 enkeltseirer og tre sammenlagtseier (2017/18, 2018/19 og 2019/20). Hun har dessuten både ett VM- og ett OL-gull.