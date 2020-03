– Spillerne forstår at det blir tomme tribuner

– I en ideell verden ville vi spilt foran tilskuere, men nå finnes egentlig intet alternativ. Spillerne er realister. Vi lever ikke i en ideell verden, og spillerne jeg har snakket med aksepterer at det må bli slik, sier Bobby Barnes til The Athletic, gjengitt av BBC.

Han er nestleder i fagforeningen Professional Footballers' Association (PFA).

– Jeg har snakket med spillere daglig, og de har uttrykt at de ikke ønsker å spille uten tilskuere om det kan unngås. Fotball handler om publikum, men spillerne på øverste nivå vet at inntekten deres finansieres av TV-penger, og vi har kontrakter som må overholdes, sier Barnes.

– For at vi i PFA skal kunne beskytte spillerne og deres lønninger, må vi fullføre sesongen. Om tomme tribuner er eneste måte å få til det så er det slik vi må gjøre det.

Liverpool-stopper Virgil van Dijk har sagt at han vil lide med tilhengerne om de ikke får være til stede når klubben sikrer sin etterlengtede Premier League-tittel.

Barnes sier at han føler seg trygg på at spillerne likevel vil akseptere å spille uten tilskuere.

– Om vi skal fullføre sesongen i tide til å starte den neste på en ordentlig måte så må vi være åpne for alle alternativer, sier han.

Engelsk fotball er midlertidig satt på vent iallfall til 30. april, men det ventes at pausen vil vare lenger enn det. Beslutningstakerne i engelsk fotball har vedtatt at sesongen kan forlenges ubegrenset inn i sommeren for å få spilt ferdig.