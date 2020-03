Tokyo-flytting gir idrettsfest

Tirsdag ble det klart at OL utsettes ett år, trolig med start 23. juli og avslutning 8. august neste år. Sommer-OL går alltid over 17 dager.

Årets fotball-EM menn har allerede fått nytt tidspunkt og skal spilles i perioden 11. juni–11. juli 2021

Friidretts VM skal etter planen gå i Eugene, USA 6.–15. august neste år. Det internasjonale friidrettsforbundet (IAAF) har allerede luftet tanken med IOC om å flytte VM til senere på året (sannsynligvis september) for å rydde plass til OL.

Vinter-OL i Beijing arrangeres i perioden 4.–20 februar 2022. Det vil starte under et halvt år etter Tokyo-lekene. Det er bare 200 mil mellom Tokyo og Beijing.

Støtte

– Å flytte lekene ett år, er den beste og mest sannsynlige løsningen, sa IOC-veteranen Dick Pound mandag.

Hans norske kollega Gerhard Heiberg er av samme mening. – Hvis OL skal utsettes i lenger enn to-tre måneder i år, vil det være vinter i Tokyo også. Så de kan ikke vente for lenge, sa Heiberg til NTB og trodde at utsettelsen blir på et helt år.

Et døgn senere ble det klart at løsningen ble ett års utsettelse. Det skjedde etter et telefonmøte mellom IOC-president Thomas Bach og Japans statsminister Shinzo Abe.

På vent

Fotball-EM for kvinner er oppsatt til juli neste år. Det kan muligens flyttes til et senere tidspunkt samme år, men sjansen er størst for at mesterskapet spilles i 2022.

Svømme-VM (i Japan 16. juli–1. august 2021) må også flyttes.

Idrettslederne har svært mange hensyn å ta etter at pandemien slo til for fullt. En rekke andre store turneringer og arrangementer blir påvirket nå som Tokyo-OL avvikles i juli og august neste år.