Eirik Brandsdal avslutter langrennskarrieren

– Tiden har kommet. Jeg har bestemt meg for å slutte, skrev langrennsløper Eirik Brandsdal på sin Instagramkonto tirsdag morgen.

En stor time senere fikk han NTB på tråden.

– Jeg er overveldet og rørt over alle som har meldt tilbake. Dette er veldig rart, og nå vet jeg at livet blir annerledes. Til nå har det meste dreid seg om å gå fort på ski, sier 33-åringen til NTB.

Brandsdal beskriver seg selv som en leken type, og han håper at han får tid til å dyrke andre hobbyer i tiden som kommer. Han er ivrig med mange forskjellige idretter og kommer heller ikke til å slutte å trene. Ikke bli overrasket om du ser ham på rulleski i Maridalen i Oslo i de kommende månedene.

– Jeg har ikke tenkt å slutte å trene, men jeg skal ikke lenger trene for å bli verdens beste. Jeg håper å stille i neste års NM-stafett for Kjelsås. Vi har to fremadstormende unggutter på gang, og målet må være å ta medalje. Jeg håper å kvalifisere meg for laget, sier Brandsdal.

Glad

Brandsdal debuterte i verdenscupen i 2011 og har vært på landslaget i ti år. Han er ingen hvem som helst i langrennsverden. Han står bak ni verdenscupseirer og har totalt 24 pallplasser i verdenscupen. I sprintcupen sammenlagt har han havnet på pallen fire ganger. Det er også blitt fire NM-gull på utøveren som var kjent for å være best i klassisk stil.

– Jeg har alltid likt meg i langrennsmiljøet, og det sterke samholdet er en vesentlig faktor for at jeg har holdt på så lenge som jeg har

Resultatmessig er det seirene i Drammen-sprinten han husker best. Der har Brandsdal alltid herjet. I 2012, 2015 og 2017 var han best av samtlige i bysprinten.

– Jeg har vært heldig og har opplevd mye. Jeg fikk være med i Oslo-VM på hjemmebane, og selv om det ikke gikk så godt var det en voldsom opplevelse. Det var det råeste, sier klassiskeksperten.

Åpen

Brandsdal avsluttet verdenscupkarrieren med 3.-plass på Konnerud 4. mars. Det var en sprint som ble flyttet fra Drammen, men han avsluttet med stil likevel.

Det skal han også gjøre med studiene. Han har ett år igjen av studiet i industriell økonomi på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås.

– Jeg skal avslutte studiene, og så blir det vel å forsøke å få seg en jobb. Jeg er åpen for alle eventuelle muligheter som måtte komme.

Han sier at han har gruet seg til denne dagen, men at den måtte komme.

– Dette føles riktig. Jeg kjenner ikke lenger den samme sulten, og da er det bedre at yngre krefter får slippe til.