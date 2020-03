Suksesstrener hyller Nilssons valg

Det sier Pichler i et intervju med avisen Expressen. Tyskeren trente de svenske skiskytterne til OL-suksess i 2018 og har lang fartstid i skisporten.

– Jeg ble overrasket over beslutningen hennes, men jeg er glad for skiskytingens skyld og for hennes del. For Stina er dette en bra beslutning på flere måter, sier Pichler og fortsetter:

– Hun er veldig rask, har høy kapasitet og er en dyktig sprinter. Skiskyting burde passe henne bra.

Pichler mener Nilsson trenger to år på å bli skikkelig god i sin nye idrett. Samtidig mener han at skiftet kan bli svært lukrativt for svensken.

– Sporten er veldig stor. Det er mer penger og mer berømmelse (enn i langrenn). Skiskyting er klart størst av vintersportene i Tyskland, Russland og Sentral-Europa. Hun kan tjene veldig mye penger, sier han.