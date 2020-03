Storavis: Premier League vurderer å starte opp igjen 1. juni

Ligaen har satt seg et mål om å starte opp igjen 1. juni selv om ingenting er bestemt. Det skriver The Telegraph. Torsdag kom beskjeden om at all fotball i England er utsatt til 30. april.

Videre skriver avisen at kampene mest sannsynlig kommer til å bli spilt uten tilskuere og at de håper å fullføre sesongen i løpet av seks uker.

I tillegg skriver Daily Telegraph at Premier League, i samråd med English Football League (EFL), at de så ønsker åtte ukers pause, før 2020/21-sesongen går i gang 8. august, som har vært planen siden datoen ble bestemt i starten av februar. Det var før koronaviruset begynte å herje i Europa.

Det gjenstår ni serierunder i den engelske eliteserien. Liverpool leder suverent. Klubben kan ta sitt første ligamesterskap på 30 år. Rødtrøyene har ikke vunnet ligaen etter at Premier League ble opprettet.