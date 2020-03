Lagerbäck og Sjögren går ned 20 prosent i lønn

Per Joar «Perry» Hansen er assistenttrener på det norske herrelandslaget i fotball, mens Sjögren og Jacobson trener kvinnelandslaget.

Generalsekretær Pål Bjerketvedt i Norges Fotballforbund bekrefter overfor VG at de fire A-landslagstrenerne har sagt ja til et lønnskutt på 20 prosent fra 1. april.

– Vi har endt på den løsningen. Det er verdt å merke seg at en mann som Lars Lagerbäck også er med på denne dugnaden, sier Bjerketvedt.

Bare Hansen av de fire trenerne bor i Norge. Derfor er det uvisst akkurat hvor mye trenerne tjener, men tidligere har fotballpresident Terje Svendsen bekreftet overfor NTB at Lagerbäcks lønn var på over to millioner.

Det ble også diskutert om permittering var aktuelt, men det ble det ikke noe av.

– Det ble drøftet permittering i forskjellige prosenter på et møte torsdag, men vi endte ikke på det. Nå er situasjonen som den er, og jeg er forberedt på at den fortsatt kan endres med den situasjonen samfunnet er i, sier Hansen til VG.