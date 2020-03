Serie A-lag gjenopptar treningen, spillerorganisasjonen raser

– Etter noen dager med stopp vil den sportslige aktiviteten til førstelaget gjenopptas innen kort tid. (Lazio) skal tilbake på jobb mandag 23. mars, skrev Lazio på sine hjemmesider.

Dagen etter slang Cagliari seg på og annonserte mandagstrening, før Napoli kunngjorde at laget skulle begynne å trene igjen fra onsdagen av.

Cagliari forsikret om at spillerne vil bli delt inn i grupper for å forsikre at de overholder helsetiltakene, men president i spillerforeningen Damiano Tommasi er kritisk til Serie A-klubbenes treningsplaner.

– Å trene nå, to måneder før ligaen starter opp igjen, gir ingen mening. Det er farlig også, sa Tommasi til spillerforeningens hjemmeside, ifølge Ritzau.

Tidligere i uken sa Italias idrettsminister Vincenzo Spadafora at Serie A kunne starte opp igjen fra 3. mai.

Alle sportsarrangementer i Italia har vært suspendert siden 9. mars i landet som har blitt hardt rammet av koronaviruset med over 4000 dødsfall grunnet viruset. Det er mer enn noe annet land.