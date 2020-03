Fotballjentene om sommeren 2021: – Håper begge mesterskapene spilles

– Jeg håper selvfølgelig at Uefa tar valget om at både herrenes og kvinnenes mesterskap skal spilles i 2021, sier landslagsspiller Ingrid Syrstad Engen til NTB.

Hun spiller til daglig for den tyske storklubben Wolfsburg.

Etter at herrenes EM-sluttspill tidligere denne uken ble bestemt flyttet til 2021, har det vært hyppig diskutert om kvinne-EM skal flyttes til et annet år eller om det skal spilles to europamesterskap samme sommer.

Syrstad Engen er klar i sin tale på at hun ikke ønsker at kvinne-EM skal flyttes til fordel for herre-EM.

– Dette er en stor mulighet til å skape en enda større folkefest enn det EM allerede er – og valget til Uefa blir også viktig for å sende et signal om at det prioriteres likt.

Det er Frida Maanum, som til daglig spiller i Linköpings FC i Sverige, helt enig i.

– Det er de store mesterskapene som bidrar til å øke interessen for damefotball. Vi forstår selvfølgelig at de må flytte herrenes EM, men det må være mulig å arrangere begge mesterskapene neste sommer. Det er bra å se at NFF er på for å få til dette.