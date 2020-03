Norske OL-håp kjørte gjennom hele Europa

Rønningen og Næss er et av de heteste norske medaljehåpene til sommer-OL i Tokyo etter sølv i klassen 49er FX under prøve-OL i 2019 og gull i EM i 2018.

Tidligere denne uken ankom de Norge etter 48 timer i bil gjennom Europa. Vel hjemme ventet det viruskarantene.

– Alt skjedde veldig fort. Onsdag i forrige uke var det meste normalt, men dagen etter begynte ting å bli kansellert. Så fikk vi vite at det ville bli lockdown. Da var det bare å komme seg i bilene og starte på veien hjem, sier Marie Rønningen i en pressemelding.

– Vi rakk aldri å bli engstelige, men vi har nok aldri fått så mange telefoner som under den bilturen. Mange vi kjenner, satt jo i isolasjon hjemme i Norge, sier Helene Næss.

Vel hjemme brukes nå tiden på å teste ut nytt utstyr. Den planlagte testingen av seilet som skal brukes under Tokyo-lekene får de imidlertid ikke gjort.

Seilerne velger å ignorere alle spekulasjoner om at OL kan bli utsatt, til de vet noe sikkert.

– Helsa er selvfølgelig viktigst, men inntil vi får beskjed om noe annet, så forbereder vi oss som om OL går som planlagt. Vi vil ikke tenke på at det vi har trent for i sju år kan bli utsatt, sier de to medaljekandidatene.

Aktuelt: Norsk hockeyklubb regner med «fullt hus» til avlyst kamp